В Челябинске начали отключать горячую воду

В Челябинске начинается подготовка котельных, тепловых сетей и систем теплоснабжения к новому отопительному сезону.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня отключат 38 многоквартирных домов, расположенных на северо-западе города и запитанных от локальных котельных ООО ТСО «Северо-запад» и ООО «Теплоэнергосбыт». Обе котельные находятся на улице Ижевской.

Массовые отключения для гидравлических испытаний начнутся с 24 мая.

Максимальный срок отключения должен составлять две недели. Не исключено, что в ряд домов горячая вода может вернуться раньше. В случае аварийных ситуаций и необходимости дополнительного ремонта срок опрессовки может быть продлен.

Челябинск, Павел Зварзин

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