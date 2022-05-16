Число инфицированных ковидом в Челябинской области превысило 330 тысяч

В Челябинской области за сутки выявлено 130 новых случаев коронавируса, в том числе у 20 школьников – уровень заболеваемости в этой возрастной группе держится примерно на одном уровне более полумесяца.

Региональный минздрав сообщает о смерти от ковида 4 зараженных.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 330 тысяч 63 инфицированных.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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