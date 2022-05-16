Южноуральцы решили не уезжать далеко от дома в майские праздники

В МегаФоне выяснили, где провели южноуральцы майские праздники.

Большинство жителей Челябинской области предпочли провести майские праздники в родном крае. При этом 30% отдыхающих решили сменить обстановку и посетить другие регионы страны – однако выбирали, как правило, соседние места. К таким выводам пришли специалисты МегаФона на основе анализа больших данных.

Южный Урал вошел в тройку субъектов УрФО, где живут самые активные туристы. Челябинцы выезжали за пределы своей области чаще свердловчан, тюменцев, югорчан и немного уступили курганцам и ямальцам.

Чаще всего южноуральцы путешествовали в Свердловскую область и Республику Башкортостан. Сюда приехал каждый четвертый отдыхающий. Примечательно, что южноуральцы стали чаще выбирать горы вместо моря. В списке популярных направлений для поездок прочно обосновались республики Северо-Кавказского федерального округа: 16% туристов Южного Урала успели полюбоваться горными пейзажами.

В топе предпочтений у южноуральцев также оказались Москва и Санкт-Петербург, где провели майские праздники 5% и 3% туристов.

На Черноморском побережье отдохнули около 4% жителей Челябинской области, выехавших за пределы родного региона. В этом сезоне поток на южные курорты сократился в целом по всей стране – Сочи сохранил свои позиции в топе самых посещаемых городов c незначительным приростом, а в связи с закрытием авиасообщения популярные в прошлые годы направления Анапа, Геленджик и Краснодар потеряли 17% туристов.

Многочисленные реки и озера, а также колоритные национальные парки Южного Урала сами все чаще становятся местом притяжения россиян. В праздничные дни регион принимал гостей из Кургана, Екатеринбурга, Москвы, Нижнего Новгорода, Уфы и других городов страны.

Челябинск, Виктор Елисеев

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