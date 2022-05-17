17 мая ожидаются следующие события – Челябинск

17.05.2022, вторник
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09:00 Челябинск – Выставка литературы из фондов научной библиотеки Челябинского государственного института культуры в рамках 20-го Славянского собора (ЧГИК, первый корпус, ул. Орджоникидзе, 36А, фойе)
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09:00 Челябинск – Выставка национальных культурных центров, мастеров народного художественного творчества в рамках 20-го Славянского собора (Челябинский центр искусств, ул. Сони Кривой, 30)
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09:00 Челябинск – Выставка произведений декоративно-прикладного творчества студентов и преподавателей Челябинского государственного института культуры «Русский мир» в рамках 20-го Славянского собора (Челябинский центр искусств, ул. Сони Кривой, 30)
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09:00 Челябинск – Выставка «Свет фресок Дионисия – миру» в рамках 20-го Славянского собора в рамках 20-го Славянского собора (мультимедийный парк «Россия – моя история», ул. Труда, 183)
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10:00 Челябинск – Открытие межрегиональной конференции «Модели и успешные практики межрегионального сетевого взаимодействия при реализации программ выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи» («Курчатов Центр», ул. Ворошилова, 2, лабораторный корпус)
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10:15 Челябинск – Творческая лаборатория «Лирический герой в русской поэзии XXI века: в поисках разрешения конфликтов» в рамках 20-го Славянского собора (ЧГИК, первый корпус, ул. Орджоникидзе, 36А, ауд. 3209)
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10:15 Челябинск – Торжественное открытие конференции «Русский язык и литература в культуре России: от наследия свв. равноапостольных Кирилла и Мефодия к современности». Пленарное заседание. Выступление хора духовенства Челябинской епархии в рамках 20-го Славянского собора (ЧГИК, первый корпус, ул. Орджоникидзе, 36А, Концертный зал им. М.Д. Смирнова)
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11:00 Челябинск – Торжественная церемония открытия Челябинского театра кукол имени В. Вольховского после капитального ремонта с участием губернатора Алексея Текслера (с 10:00 до 10:45 – пресс-подходы) (ул. Кирова, 8)
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13:30 Челябинск – Церемония награждения победителей муниципального этапа Всероссийского конкурса «Семья года» с участием главы города Натальи Котовой (администрация города, пл. Революции, 2, пятый этаж)
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13:30 Челябинск – Торжественный прием победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников и международных олимпиад, а также их наставников и руководителей образовательных организаций (ДК «Колющенко», ул. Доватора, 15)
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14:00 Челябинск – Открытая лекция «Пушкин – поэт православного царства» в рамках 20-го Славянского собора (ЧГИК, первый корпус, ул. Орджоникидзе, 36А, конференц-зал)
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14:00 Челябинск – Встреча-диалог «Современная молодежь, культура и искусство в рамках 20-го Славянского собора (Южно-Уральский государственный университет, пр. Ленина, 76, кафедра «Теология, культура и искусство», ауд. 242)
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15:45 Челябинск – Секция «Актуальные проблемы изучения русского языка: норма, коммуникация, методика, этика, эстетика» (Южно-Уральский государственный университет, пр. Ленина, 76, кафедра «Теология, культура и искусство», ауд. 49)
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17:00 Челябинск – Встреча с академиком Академии графического дизайна, основателем студии Suric Design (Москва) Юрием Сурковым в рамках выставки «Самые красивые книги Германии 2018 & 2019» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, главный зал)
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17:00 Челябинск – Арт-тусовка РовесникФЕСТ: перфоманс; мастер-классы, которые проведут педагоги ДДК «Ровесник», концерт коллективов ДДК «Ровесник», подвижные игры (парк «Сад Победы»)
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18:00 Челябинск – Встреча-диалог «Понятие правды как основной духовной категории в условиях новой «нормальности» в рамках 20-го Славянского собора (Духовно-просветительский центр Свято-Троицкого храма, ул. Кирова, 60А)
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