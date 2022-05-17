17 мая ожидаются следующие события – Челябинск

10:15 Челябинск – Торжественное открытие конференции «Русский язык и литература в культуре России: от наследия свв. равноапостольных Кирилла и Мефодия к современности». Пленарное заседание. Выступление хора духовенства Челябинской епархии в рамках 20-го Славянского собора (ЧГИК, первый корпус, ул. Орджоникидзе, 36А, Концертный зал им. М.Д. Смирнова)