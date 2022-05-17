На Урале под завалами в рухнувшем здании погиб подросток

В Челябинской области под завалами в рухнувшем здании погиб 13-летний подросток.

Как сообщили РИА «Новый День» в региональной поисково-спасательной службе, трагедия произошла 16 мая поселке Первомайском Агаповского района. Дети играли у заброшенного одноэтажного здания на улице Набережной. Один из них залез на бетонные перекрытия, и ветхие конструкции рухнули. Мальчик оказался под завалом и получил травмы, несовместимые с жизнью.

Установить, есть ли еще пострадавшие, удалось только по окончании разбора завала на площади около 30-ти квадратных метров, так как остальные дети сразу после обрушения разбежались. Под завалами больше никого не нашли.

Ведется расследование причин и обстоятельств происшествия.

Челябинск, Павел Зварзин

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