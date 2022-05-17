Любимые и редкие: в Челябинске снова открывается кинотеатр под открытым небом

Челябинск снова принимает участие во всероссийском проекте «КиноЛето».
Как сообщили РИА «Новый День» в городском управлении культуры, показы будут проходить каждую субботу с 21 мая по 3 сентября в летнем театре Центрального парка культуры и отдыха имени Гагарина (начало сеансов в 22:00).
В этом году в репертуар включены: классики советского кинематографа, российские художественные фильмы, посвященных знаменательным датам, праздникам или регионам страны, лент в рамках программы Роскультпроекта «Культура для школьников», программа Всероссийский ночи кино, а также фильмы, редко попадающие в сетку телевещания.
Перед некоторыми значимыми кинокартинами будут проводить лектории.
Откроет проект «Служебный роман» Эльдара Рязанова, а 28 мая – в День пограничника покажут фильм «Пограничный пес Алый».
Челябинск, Ольга Арсентьева
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