Челябинская область не выполнила соглашение с МВД РФ в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения»

Челябинская область вошла в число регионов, не выполнивших соглашение с МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», для каждого субъекта РФ были установлены показатели социального и транспортного риска.

Напомним, социальный риск показывает число погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тыс населения, транспортный – (число погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тыс транспортных средств.

Для Челябинской области целевой показатель на 2021 год был установлен на уровне 8,31, фактический, согласно обзору «Дорожно-транспортная аварийность в Российской Федерации за 2021 год», опубликованному МВД совместно с Научным центром БДД, составил 9,77.

Транспортный риск не должен был превысить 2,09, однако в реальности зафиксирован на уровне 2,21.

Регион также вошел в число 26 субъектов, где зарегистрированы ДТП с участием каршеринговых автомобилей.

Челябинск, Павел Зварзин

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