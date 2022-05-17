Гулять – так гулять! Россияне отказались от покупок впрок

Минимаркеты и магазины у дома обеспечили всплеск продаж в майские праздники.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в майские праздники рынок FMCG вернулся к росту. Об этом сообщает телеграм-канал FMCG Report со ссылками на данные NielsenIQ.

По оценкам аналитиков, за 2-8 мая продажи товаров повседневного спроса (FMCG) впервые за семь недель показали положительную динамику в натуральном выражении, увеличившись на 2%. Денежные показатели выросли на 21%.

«Из каналов продаж основной прирост обеспечивают минимаркеты, поскольку потребители перестали закупаться впрок и перешли на магазины у дома. Натуральные продажи там выросли на 10%, а денежные – на 23%", – отмечают авторы канала.

Праздничное настроение сказалось не только на динамике продаж, но и на их ассортименте. У покупателей вернулся интерес к скоропортящимся продуктам (рост спроса – 10,1%), кондитерским изделиям (+13,6%) и алкоголю (+7,3%).

Экономисты дают осторожные прогнозу. По мнению экспертов NielsenIQ , пока можно говорить о временном всплеске продаж, связанном с праздниками. Полное их восстановление может занять порядка четырех-пяти месяцев.

Челябинск, Виктор Елисеев

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