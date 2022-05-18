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Среда, 18 мая 2022, 08:07 мск

Новости Челябинск

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18 мая ожидаются следующие события – Челябинск

18.05.2022, среда

  • 10:00 Челябинск – Первый Инвестиционный Всероссийский форум SUIF'22 (Radisson Blu Hotel, ул. Труда, 179)

  • 11:00 Челябинск – Духовные чтения «По примеру святых», посвященные 200-летию со дня рождения церковного историка архимандрита Леонида (Кавелина) в рамках 20-го Славянского собора (конференц-зал Челябинской епархии, ул. Кыштымская, 34)

  • 11:00 Челябинск – Онлайн-пресс-конференция, посвященная предстоящему Всероссийскому форуму «Импортозамещение. Новые возможности» (пресс-центр медиахолдинга «Гранада Пресс»)

  • 13:00 Челябинск – Церемония передачи южноуральской земли для памятной стелы «Красноармейцам из Челябинской области, защищавшим Ленинград», которая будет установлена на территории «Невского пятачка» в Ленинградской области (железнодорожный вокзал Челябинска, перрон №1)

  • 13:00 Челябинск – Онлайн-пресс-конференция, посвященная мерам поддержки семей с детьми в Челябинской области (пресс-центр медиахолдинга «Гранада Пресс»)

  • 18:00 Челябинск – Открытие VIII фестиваля современного искусства «Дебаркадер» (Государственный музей истории Южного Урала, ул. Труда, 100)

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