18 мая ожидаются следующие события – Челябинск

13:00 Челябинск – Церемония передачи южноуральской земли для памятной стелы «Красноармейцам из Челябинской области, защищавшим Ленинград», которая будет установлена на территории «Невского пятачка» в Ленинградской области (железнодорожный вокзал Челябинска, перрон №1)