18 мая ожидаются следующие события – Челябинск

18.05.2022, среда
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10:00 Челябинск – Первый Инвестиционный Всероссийский форум SUIF'22 (Radisson Blu Hotel, ул. Труда, 179)
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11:00 Челябинск – Духовные чтения «По примеру святых», посвященные 200-летию со дня рождения церковного историка архимандрита Леонида (Кавелина) в рамках 20-го Славянского собора (конференц-зал Челябинской епархии, ул. Кыштымская, 34)
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11:00 Челябинск – Онлайн-пресс-конференция, посвященная предстоящему Всероссийскому форуму «Импортозамещение. Новые возможности» (пресс-центр медиахолдинга «Гранада Пресс»)
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13:00 Челябинск – Церемония передачи южноуральской земли для памятной стелы «Красноармейцам из Челябинской области, защищавшим Ленинград», которая будет установлена на территории «Невского пятачка» в Ленинградской области (железнодорожный вокзал Челябинска, перрон №1)
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13:00 Челябинск – Онлайн-пресс-конференция, посвященная мерам поддержки семей с детьми в Челябинской области (пресс-центр медиахолдинга «Гранада Пресс»)
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18:00 Челябинск – Открытие VIII фестиваля современного искусства «Дебаркадер» (Государственный музей истории Южного Урала, ул. Труда, 100)
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