В России разрешили выпускать автомобили без ABS, ESP и подушек безопасности

В России разрешили выпускать автомобили без антиблокировочной системы тормозов (ABS) и системы динамической стабилизации (ESP). Соответствующее постановлении правительства РФ опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Новые правила будут применяться в отношении отдельных автомобилей, если «в период действия режима временных ограничений поставок комплектующих для российских производителей колесных транспортных средств» их невозможно сертифицировать в соответствии с требованиями Техрегламента Таможенного союза № 877.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в стране можно производить машины с любыми требованиями к содержанию вредных веществ в выхлопе: от «Евро-0», отмененного в Европе в 1992 году, а в России – в 2005 году до «Евро-5», действующего в данный момент. Автопроизводители смогут сами решать, какому экологическому классу будет соответствовать та или иная модель. При этом если конструкция транспортного средства предусматривает наличие каталитического нейтрализатора, он обязательно должен быть установлен.

Зато из обязательных систем автомобиля исключена ABS. По мнению экспертов, отказ от ABS автоматически приведет к отказу от ESP и систем удержания автомобиля на месте при старте в горку, поскольку все они «завязаны» на одни электронные блоки.

Постановление правительства допускает установку системы ЭРА-ГЛОНАСС без функции автоматического срабатывания при ДТП. Кроме того, вводятся более мягкие требования к проверке пассивной безопасности автомобиля. Обязательным остается только фронтальный краш-тест машины о бетонный куб без деформируемого препятствия. Специалисты считают, что это может привести к отказу от подушек безопасности: «Если автомобиль обеспечивает требования по безопасности по более мягким условиям краш-теста без подушек безопасности, то производитель вполне может отказаться от их установки», – цитируют «Известия» главного редактора журнала «За рулем» Максима Кадакова.

И это при том, что выпуск автомобилей без ABS может негативно сказаться на состоянии аварийности: «Водители привыкли, что их действия страхуют различные электронные системы, в том числе и ABS. Попав на машине без таких систем в нестандартную ситуацию, автомобилист просто не будет знать, что ему делать. Поэтому возрастают риски возможного ДТП», – приводит издание слова вице-президента Национального автомобильного союза Антона Шапарина. Эту точку зрения поддерживает и эксперт по контраварийному вождению, руководитель казанской школы высшего водительского мастерства Олег Шатов, отмечающий, что целое поколение автомобилистов просто не знает, что такое автомобиль без ABS и других электронных ассистентов: в автошколах лишь теоретически рассказывают о таких приемах, но на практике их не отрабатывают.

В целом, эксперты признают новые правила вынужденной мерой, позволяющей не останавливать производство машин при перебоях с поставками комплектующих, но считают их серьезным шагом назад.

Москва, Игорь Юров

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