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Четверг, 19 мая 2022, 04:21 мск

Новости Челябинск

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19 мая ожидаются следующие события – Челябинск

19.05.2022, четверг

  • 10:00 Челябинск – Заседание комитета Законодательного собрания Челябинской области по социальной политике (ул. Кирова, 114, гербовый зал)

  • 10:00 Челябинск – Церемония снятия Почетного караула от «Вечного огня» и награждение лучших команд, которые в течение двух недель несли «Вахту Памяти» (Аллея славы, Вечный огонь)

  • 11:00 Челябинск – Онлайн-пресс-конференция, посвященная особенностям приемной кампании в вузах в 2022 году (пресс-центр медиахолдинга «Гранада Пресс»)

  • 12:00 Челябинск – Торжественная линейка, посвященная столетию пионерской организации (Алое поле, у памятника «Орленок»)

  • 16:00 Челябинск – Авторская экскурсия художника Александра Данилова по выставке «Самые красивые книги Германии 2018 & 2019» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, третий этаж, зал отдела электронных ресурсов)

  • 18:30 Челябинск – Отчетный концерт творческих коллективов Центра культуры и досуга МБУК «Челябинский театр современного танца» (ДК «Станкомаш», ул. Тухачевского, 3)

  • 19:00 Челябинск – Второй день VIII фестиваля современного искусства «Дебаркадер» (Государственный музей истории Южного Урала, ул. Труда, 100)

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