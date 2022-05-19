Челябинская область попала в число регионов с наибольшим дефицитом рабочих рук. Компанию ей составляют Москва, Санкт-Петербург, Свердловская, Кемеровская, Иркутская области, Татарстан, Башкирия, Краснодарский и Красноярский края.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с начала текущего года, по данным службы исследований hh.ru, предложения для обладателей рабочих специальностей составили 46% от общего объема вакансий, а резюме соискателей – всего 12%.

Спрос на токарей в текущем году возрос на 81%, крановщиков – на 80%, инженеров – на 66%, на механиков, слесарей. Сварщиков – более чем в 1,5 раза, пишет «Прламентская газета» со ссылкой на платформу «Авито Работа».

Рост интереса к представителям рабочих специальностей связан с необходимостью импортозамещения – для этого придется сначала наладить собственное производство оборудования, а потом его обслуживать и ремонтировать. Поэтому особенно востребованы стали монтажники, машинисты, сантехники, механики, операторы станков.

Еще один сектор, в котором наблюдается рост вакансий, – это низовой сегмент сферы обслуживания: по данным сервиса Работа.ру в апреле больше всего вакансий было для продавцов, кассиров, водителей, охранников, поваров, грузчиков и пекарей.

Добавим, что поданным Главного управления по труду и занятости населения Челябинской области на сегодняшний день в регионе насчитывается 31 тысяча 278 вакансий. Число официально зарегистрированных безработных 16 тысяч 827. 184 организации уведомили о возможном сокращении 918 человек.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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