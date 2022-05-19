Из России «уплывает» красная рыба

В России возникли проблемы с красной рыбой.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», один из крупнейших в Европе производителей продуктов питания белорусская компания «Санта Бремор» приостановила поставки семги и форели под брендом «Русское море», ссылаясь на нехватку сырья.

«Белорусские производители изделий из красной рыбы до последнего времени использовали лосось из Норвегии, ввоз которого в РФ запрещен продуктовым эмбарго 2014 года, – пишет «Коммерсант» со ссылкой на председателя Рыбного союза Александра Панина. – Но с началом военной операции РФ на Украине и новой волны санкций этот канал, как и поставки фарерского лосося, оказался закрыт».

В принципе, компания может перейти на российскую красную рыбу, но, по мнению экспертов, это приведет к существенному росту себестоимости и грозит потерей доли рынка.

Впрочем, у российских конкурентов тоже могут возникнуть проблемы: пока они работают на складских запасах чилийского и мурманского лосося, карельской форели и дикой красной рыба с Дальнего Востока. Но, во-первых, этого недостаточно: доля импорта в этой сфере достигала 80%, и с введением санкций производители лишились большой части сырья. Во-вторых, то, что осталось, существенно подорожало. Цена на тот же чилийский лосось по итогам первого квартала 2022 года выросла на 34% год к году.

Челябинск, Светлана Намская

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