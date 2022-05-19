Совсем не захолустье: челябинцам расскажут об исторических причинах изменения планировки города и русла реки Миасс

В Челябинске, в рамках лектория о любви к городу, продет лекция об изменении планировки Челябинска в XVIII – XX веках.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», исследователь Челябинска, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Южно-Уральского госуниверситета, председатель Общественного фонда «Южный Урал» Гаяз Самигулов расскажет об исторических причинах изменения планировки улиц Челябинска и русла реки Миасс, а также о сформировавшейся за сотни лет застройке. И немного о том, почему не верны стандартные представления о Челябинске как о самом захолустном уезде среди городов региона в прошлом.

Лекция состоится сегодня в Коммеморативном центре «Усадьба Рябининых» (Каслинская – 137), начало в 19:00.

Челябинск, Софья Артемьева

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