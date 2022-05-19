В Челябинске разгорается очередной скандал, связанный с уплотнением центра

В Челябинске разгорается очередной скандал вокруг планов жилой застройки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», строительная компания «Магистр» намерена построить в районе института культуры три многоэтажки. Проект обсуждался сегодня на публичных слушаниях в Доме архитектора. Одно здание собираются пристроить к десятиэтажному жилому дому №47-в по улице Цвиллинга (оно именуется вставкой, но, согласно представленному проекту, «тянет» на полноценный корпус). Второе должно появиться на месте двухэтажных бараков во дворе домов №29 и №31 по улице Плеханова, а третье собираются поставить на парковке между домами №34 и №36 по улице Орджоникидзе.

Жильцы микрорайона, ограниченного этими улицами выступают категорически против планов застройщика. Главное опасение: одна из новостроек перегородит пожарный проезд, а дома в микрорайоне старые и газифицированные – риск возгорания достаточно высок.

Еще одна серьезная претензия: новые дома «посадят» на старые сети, нагрузка на которые и так велика. Например, жильцы девятиэтажного дома №53 по улице Цвиллинга жалуются, что на верхние этажи вода уже сейчас почти не доходит, а новый «сосед» т вовсе оставит их без водоснабжения.

Наконец, новостройки перекроют свет близлежащим домам, уверены обитатели микрорайона. Плюс для строительства многоэтажек придется вырубить растущие во дворах деревья, а места для компенсационного озеленения не остается.

Застройщик развеять опасения челябинцев пока не торопится, а вот в мэрии пугают: если проект не принять в таком виде, будет еще хуже: «В данном проекте «Магистр» уменьшает параметры, предусмотренные планом 2009 года, сокращая высоту здания с 14 до 9 этажей. Если мы сейчас не утвердим новый проект планировки территории, то застройщик сможет построить 14-этажный дом, как и планировал ранее, – сообщил заместитель начальника городского управления по архитектурно-градостроительному проектированию Сергей Самсонов. – Участок предоставлен под строительство – оно все равно будет. Но есть шанс изменить параметры дома».

При этом сокращение высоты новостройки с 14 до 9 этажей не решает ни одной из озвученных горожанам проблем. А еще несколько важных нюансов: например, где счастливые обладатели новых квартир будут парковать свои авто или в какую школу будут ходить их дети. В планируемых к застройке дворах места для машин нет, а расположенная рядом школа №121 уже давно переполнена. При возведении новых микрорайонов застройщик обязан планировать детские сады и школы, а при «вставках» в уже сложившиеся кварталы подобные «мелочи» становятся не его заботой.

Челябинск, Павел Зварзин

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