20 мая ожидаются следующие события – Челябинск

20.05.2022, пятница
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09:00 Челябинск – Нейрохирурги познакомят представителей СМИ с работой нового аппарата, позволяющего во время открытого хирургического вмешательства контролировать состояние деятельности мозга пациента (Челябинская областная клиническая больница, ул. Воровского, 70, корп. 3)
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10:00 Челябинск – Отчетно-практическая конференция Союза женщин Челябинской области «Женское движение: вчера, сегодня, завтра» (Законодательное собрание Челябинской области, ул. Кирова, 114)
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12:00 Челябинск – Открытие 32-го областного ежегодного фестиваля профессиональных театров Челябинской области «Сцена-2022» (в 11:40 – пресс-подход, в котором примут участие первый заместитель министра культуры Челябинской области Ирина Анфалова-Шишкина, председатель жюри фестиваля «Сцена» Елена Покорская, директор АНО «Дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий Челябинской области» Диана Малышева)
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12:00 Челябинск – Показ первого фестивального спектакля – мюзикла для всей семьи «Снежная королева» (государственный академический театр драмы им. Н. Орлова, пл. Революции, 6)
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12:00 Челябинск – Традиционный студенческий смотр строя и песни «Салют, Победа!» (площадь «Трудовые резервы» образовательного комплекса «Смена», ул. Горького, 38)
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14:30 Челябинск – Практическая часть обучения по оказанию первой медицинской помощи для всех желающих в рамках мероприятий, приуроченных к 155-летию Российского Красного Креста (Сад Победы, ул. Салютная, 2, вход напротив магазина «Монро»
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15:00 Челябинск – Концерт «Над вечерним Челябинском», посвященный закрытию сезона студенческой филармонии, с участием ансамбля «Уральский диксиленд Игоря Бурко» (площадь перед главным корпусом в Южно-Уральского государственного университета, пр. Ленина, 76)
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18:00 Челябинск – Третий день VIII фестиваля современного искусства «Дебаркадер» (Государственный музей истории Южного Урала, ул. Труда, 100)
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