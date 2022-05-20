20 мая ожидаются следующие события – Челябинск

14:30 Челябинск – Практическая часть обучения по оказанию первой медицинской помощи для всех желающих в рамках мероприятий, приуроченных к 155-летию Российского Красного Креста (Сад Победы, ул. Салютная, 2, вход напротив магазина «Монро»