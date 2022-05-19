Несбывшиеся мечты: Челябинская область представила новый туристический бренд

Челябинская область представила свой новый туристический бренд. Презентация состоялась в рамках инвестиционного форума SUIF'22.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», первый туристический бренд появился в регионе в 2012 году. Заявление было амбициозным: бренда «Южный Урал – здесь сбываются мечты».

«Просто обидно, что Челябинская область – это только ЧТЗ, 1957 год и сильная хоккейная школа, – заявлял тогда первый вице-губернатор Олег Грачев. – А мы бы хотели: ЧТЗ, суперхоккейный клуб, интеллектуальный областной центр, город продвинутого активного студенчества, металлургический и машиностроительный регион, область физиков… В общем, чтобы Южный Урал знали, как развитый, талантливый, продвинутый и, конечно, регион-курорт. Вот такие у нас мечты».

Прошло 10 лет – мечты не сбылись, да и вообще мало что изменилось. Согласно опросу, проведенному в соседних регионах, результаты которого озвучила на форуме заместитель директора по развитию туризма Агентства международного сотрудничества Челябинской области Ирина Чиркова, челябинская область по-прежнему ассоциируется с промышленностью, горами, городами Челябинском и Магнитогорском, хоккейными командами «Трактор» и «Металлург». Ну, и с метеоритом, конечно, но он прилетел позже презентации первого туристического бренда (и вряд ли его «визит» можно считать заслугой южноуральцев). И власти все так же, как и 10 лет назад, собираются развивать сферу туризма, эксплуатируя образ местной природы и тему мечты.

«Нам нравится этот бренд [Здесь сбываются мечты], но в дальнейшем позиционировании с ним возникают сложности? – сообщила Чиркова. – При этом мы не уходим от образа Южный Урал. Потому что он с точки зрения туризма звучит красиво и понятно. Мы разработали новый туристический бренд. Это не бренд региона, он для продвижения сферы туризма. Некоторые элементы мы переняли с предыдущего бренда».

Некоторые элементы – это символичное изображение гор и животных – оленя, птицы, ящерицы. Только если 10 лет назад их стилизовали под традиционные русские орнаменты, то сейчас предпочли изображения максимально упростить.

Иллюстрации из сокращенной версии гайдбука по использованию фирменного стиля, предоставленной АНО «Агентство международного сотрудничества Челябинской области» для ознакомления широкой аудитории

«Новый фирменный стиль подчеркивает «крафтовость» региона: яркая, но не кричащая цветовая палитра, «потертые» иконки, нестандартная верстка заголовков, которая передает ритм и динамику путешествия. «В каждом из нас живет путешественник» – ключевая смысловая доминанта нового брендбука», – сообщили в Агентстве международного сотрудничества Челябинской области.

При этом разработчики пытаются наделить слово «крафтовый» (от от английского «craft» – ремесло) каким-то особым смыслом: «Мы про настоящесть, крафтовость, – заявила Ирина Чиркова. – В новом бренде отражена «несуровость» Челябинской области и в то же время ее самобытность: это край со своим характером, в котором каждый турист может почувствовать себя первопроходцем и покорителем. Челябинская область может стать вашим стартом на пути к мечте: здесь вы можете подняться на свою первую вершину, научиться азам яхтинга, рафтинга или дайвинга, а затем – развиваться в понравившемся направлении дальше».

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Особый акцент решили сделать на близости региона к центру России: из Москвы всего два часа лёту, поэтому можно прилетать на Южный Урал на выходные. Проблема лишь в том, что из Челябинска до горных рек и вершин еще надо добраться. И не совсем понятно, как регион собирается конкурировать, например, с Крымом или Кавказом: лететь туда те же 2 часа, а горы поближе, дороги получше, туристическая инфраструктура более развита и, плюс ко всему, есть море.

Разве что на заводы туристов водить, но, будем честны, из уникальных предприятий на Южном Урале только подразделения военно-промышленного комплекса – их участие в программе весьма сомнительно. А металлургия в одиночку Челябинскую область не вытянет – ни в экономическом, ни в туристическом плане.

Челябинск, Светлана Намская

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