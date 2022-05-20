В Челябинске возобновили работу магазины известных польских брендов

В Челябинске после двухмесячного перерыва открылись магазины брендовой одежды, принадлежавшие польской компании LPP.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», работу возобновляют салоны SinSay, Cropp, Reserved, House и Mohito: кто-то уже сегодня начал торговлю, другие еще перенастраивают оборудование и готовят торговые залы.

Прежний владелец брендов – fashion-ритейлер LPP Group – накануне официально сообщил о продаже российского сегмента бизнеса китайскому консорциуму. Поскольку покупатель не получил права на использование товарных знаков и брендов, зарегистрированных LPP, все магазины придется переименовать. Однако новый владелец может продать все товары, оставшиеся в российском подразделении продавца.

В Челябинске магазины работают пока под прежними названиями.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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