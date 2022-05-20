На Южном Урале ожидаются заморозки

Последняя декада мая на Южном Урале начнется с похолодания и дождей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», уже грядущей ночью в горах и низинах ожидаются заморозки до -3 градусов. На всей территории области прогнозируются дожди, местами сильные, в горных районах с мокрым снегом, в других – с грозами.

В субботу, 21 мая, воздух прогреется максимум до +11 градусов, осадки сохранятся. Подобная погода продержится в области минимум 3 дня: по ночам столбики термометров будут опускать до -3, осадки возможны в течение нескольких дней, а вот дневные температуры к понедельнику могут подняться до +16 градусов.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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