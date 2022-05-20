Возможно уголовное дело: в заведениях общепита челябинского аэропорта обнаружены серьезные нарушения

В заведениях общепита челябинского аэропорта нашли серьезные нарушения. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинской транспортной прокуратуре, в точках питания не соблюдается инструкция для мытья и обработки посуды, используется инвентарь без маркировки, нарушена поточность технологических процессов, личные вещи и санитарная одежда хранятся в беспорядке.

Кроме того, у одного из сотрудников обнаружена поддельная медицинская книжка.

«В отношении двух должностных лиц возбуждены административные дела о нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, – сообщили в прокуратуре. – Также материалы проверки направлены в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании менеджера ресторана о приобретении, хранении и использовании заведомо поддельного документа».

В пресс-службе аэропорта уточнили, что арендаторам предписано устранить нарушения.



Челябинск, Ольга Арсентьева

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