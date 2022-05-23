В Челябинске начинают массово отключать горячую воду

В Челябинске начинается сезон подготовки к грядущей зиме: с 24 мая начинаются гидравлические испытания сетей отопления.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», на первом этапе горячую воду отключат в 1197 многоквартирных домах во всех районах города. Под отключение также попадают 66 детских садов, 61 школа и 24 учреждения здравоохранения.
Жители отдельных домов жалуются, что у них горячей воды не было по несколько дней подряд в течение всего мая, и теперь они снова попадают под отключение.
Первый этап продлится до 7 июня, однако в случае выявления серьезных нарушений этот период может затянуться на срок ремонта.
Второй этап опрессовок должен начаться с 14 июня.
Челябинск, Павел Зварзин
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