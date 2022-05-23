На Южном Урале резко потеплеет

В Челябинской области на смену резкому похолоданию идет резкое потепление.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня в регионе будет еще прохладно: в большинстве муниципалитетов не выше +13, и только на юге возможно до +18. В большинстве районов ожидаются кратковременные дожди, местами грозы, на крайнем юге не исключен град.

Но уже во вторник дневные температуры преодолеют 20-градусную отметку, а в среду, 25 мая, поднимутся выше +25. Дожди должны прекратиться.

Согласно предварительному прогнозу, летняя погода продержится на Южном Урале всего пару дней. К концу недели столбики термометров снова поползут вниз и опять возможны дожди.

Челябинск, Павел Зварзин

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