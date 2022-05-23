Трасса М-5 «Урал» перекрыта в обе стороны

Трасса М-5 «Урал» в районе Златоуста перекрыта в обе стороны.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГИБДД Челябинской области, на 1726 км автодороги «Москва – Челябинск» на территории Златоустовского городского округа (участок Златоуст – Медведевка – Куваши) фура с прицепом опрокинулась и придавила автомобиль Лада Гранта. Пострадал водитель легковушки.

Фото пресс-службы ГИБДД Челябинской области

По предварительным данным водитель грузовика не справился с управлением. Фуру развернуло поперек дороги, поэтому проезд невозможен ни в одном направлении. На месте ДТП работают сотрудники полиции, устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Златоуст, Павел Зварзин

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