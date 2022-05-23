Мэрия Челябинска решила забрать доход у рэкетиров

Мэрия Челябинска решила лишить дохода рэкетиров.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вопрос обсуждался сегодня на аппаратном совещании в администрации города.

«Много жалоб от сезонной торговли, которой нет в схеме: некие люди взимают плату, заявляя , что они от «Городской среды» (муниципальное казенное учреждение, занимающееся в числе прочего заключением договоров на размещение нестационарных торговых объектов – прим. РИА «Новый День»), – сообщила глава города Наталья Котова.

Что за сезонная торговля в мае и почему она возможна вне официальной городской схемы размещения нестационарных объектов, градоначальница не пояснила, но потребовала передать фамилии вымогателей в правоохранительные органы.

Эту информацию необходимо получить от тех, у кого вымогают, видимо, в обмен на возможность продолжить торговлю: «Либо они не должны там торговать», – отметила Котова. «Чтобы доход шел в бюджет, а не физическим лицам, которые этим занимаются», – резюмировала глава Челябинска, изящно сформулировав проблему рэкета.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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