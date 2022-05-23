В правительстве Челябинской области новая отставка: «Губернатор Челябинской области Алексей Текслер освободил от занимаемой должности министра по физической культуре и спорту Челябинской области Максима Соколова», – сообщили в пресс-службе южноуральского кабмина.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», получив назначение в декабре 2020-го Соколов не продержался в министерском кресле и полтора года.

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Новым руководителем министерства назначен Александр Гриб. Ему 42 года. Трудовую деятельность начинал в роли следователя прокуратуры Центрального района Челябинска. За 4 года дорос до прокурора отдела прокуратуры Челябинской области и перешел на должность начальника отдела правового обеспечения бюджетного планирования юридического управления регионального министерства финансов.

С январь 2010 занимал должность заместителя министра финансов Челябинской области, курируя вопросы исполнения областного бюджета в социальной сфере и в отраслях экономики.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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