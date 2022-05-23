В Челябинской области снижается число заболевших, но растет количество болеющих ковидом

Заболеваемость коронавирусом в Челябинской области опустилась ниже 120 случаев в сутки: 22 мая выявлено 118 вновь инфицированных. Последний раз так показатель фиксировался в июне прошлого года.

Вместе с тем, растет число болеющих в данных период: если 14 мая их было 1 тысяча 816, то к 23 мая этот показатель увеличился до 2 тысяч 27. Возможно, это связано с тем, что в выходные, как правило, никого не выписывают, но в чтение прошедшей рабочей недели численность болеющих тоже росла.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 330 тысяч 920 инфицированных. От ковида умерли 7 тысяч 666.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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