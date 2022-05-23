ММК стал победителем «Корпоративных игр-2022»

Сборная ММК стала победителем «Корпоративных игр-2022».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в чемпионате, приуроченном к 90-летию Магнитогорского металлургического комбината, конкуренцию магнитогорцам составят АО «ЕВРАЗ НТМК», ПАО «НЛМК», ПАО «ЧТПЗ», АО «Уральская Сталь» и АО «Автомобильный завод «Урал». Хозяева турнира выступали в 8 видах спорта.

«Турнир по армрестлингу прошел в уникальных условиях – площадкой для него стал листопрокатный цех № 11. Это своеобразный символ того, что регулярные занятия спортом для металлургов – одна из обязательных компетенций, необходимых для поддержания высокого уровня профессионализма, – cообщили в управлении информации и общественных связей ПАО «ММК». – Баталии по стритболу развернули в санатории «Юбилейный» на озере Банное. Стрельбу, гонки на картах, греблю на «драконах», мини-футбол, пляжный волейбол, настольный теннис провели на базе спортивного клуба «Металлург-Магнитогорск».

В итоге команда ММК стала абсолютным чемпионом, заняв первые места в армрестлинге, стритболе, картинге, гребле, мини-футболу, вторые – в соревнованиях по настольному теннису и стрельбе, третье – в пляжном волейболе.

Второй в командном зачете стала команда Новолипецкого металлургического комбината, третье место заняла сборная Нижнетагильского металлургического комбината.

Каждому участнику «Корпоративные игры» стали еще одним знаковым событием, своеобразной визитной карточкой Магнитогорска и Челябинской области.

Магнитогорск, Павел Зварзин

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