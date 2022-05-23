Челябинцы впервые стали чемпионами России по футболу среди команд детских домов

Детдомовцы из Челябинской области впервые победили в чемпионате России по футболу.

Команда из Челябинска победила в чемпионате России по футболу среди команд из детских домов впервые за 17-летнюю историю соревнований, одержав верх в сложнейшей серии пенальти.

На финале соревнований в Сочи собрались 18 сборных из 12 регионов России и Республики Таджикистан. Лидерами среди команд из детских домов в младшей возрастной группе стали «Могучие Медвежата» из Челябинска – это первая команда Уральского региона, которой удалось выиграть финал чемпионата. Теперь ребят ждет поездка в лагерь ФК «Барселона» в Нижнем Новгороде.

В пресс-службе МегаФона – компании, которая проводит этот турнир уже 17 лет подряд – отмечают, что Южный Урал традиционно готовит к футбольному первенству сильнейшие команды и блестящих игроков.

«После победы на уральском этапе мы отправились в лагерь, где усиленно тренировались, работали над ошибками, подтягивали физическую подготовку и настраивались на финал. Для нас эти соревнования стали главным стартом в году, мы отчетливо понимали, что не будет слабых соперников, а каждый матч может стать решающим. Финал выдался экстремальным – проливной дождь, напряженная игра, серия пенальти, где все зависело от последнего удара в наши ворота, и победа, которая стала от этого еще ярче и ценнее», – поделился впечатлениями тренер команды с 20-летним опытом Андрей Дудкин.

Отличилась на соревнованиях единственная в команде девочка Яна, которая стала лучшим защитником финала России. Вратарь «Могучих Медвежат» Стас, который смог поймать последний мяч от соперника, стал лучшим голкипером чемпионата.

Помимо футбольных соревнований в проекте участвовали подростки, которым интересна профессия журналиста – каждая команда приехала в Сочи с собственным корреспондентом. Они посетили редакцию холдинга «Макс Медиа Групп», где узнали, как работает телевизионная журналистика. Также пресс-атташе ФК «Сочи» Александр Груднев провел мастер-класс о ведении интервью, лучшие участники которого получили в подарок курс по блогингу для подростков от Geek Brains.

В рамках турнира участники прошли профориентационную программу от партнера проекта SkillCity. Во время тренингов участники смогли узнать о новых специальностях, понять, к какому профессиональному направлению более склонен каждый из них, и какие должны быть дальнейшие шаги в выборе своего дела.

Помимо этого, для ребят были организованы экскурсии на стадион «Фишт» и в тематический парк развлечений «Сочи Парк».

За 17 лет истории турнира в нем приняли участие более 5 тысяч команд из детских домов и школ-интернатов по всей стране. Соревнования проходят по инициативе компании МегаФон с 2005 года. Соорганизаторами выступают Министерство спорта РФ, Министерство просвещения России и Российский футбольный союз.

Челябинск, Виктор Елисеев

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