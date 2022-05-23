В Челябинске официально откроются 18 пляжей, купаться можно не везде

В Челябинске летом будут работать 18 пляжей, половина из них муниципальных.

Как сообщили РИА «Новый День» в администрации города, пляжи для отдыха и купания организованы в 4 районах городах.

Тракторозаводский

пляж «Первоозерный»: переулок Мамина, 1-А, Первое озеро (муниципальный);

пляж «Чуриловский»: Чурилово, улица Черничная, Первое озеро (муниципальный);

пляж «Чайка», Бродокалмакский тракт, Первое озеро (муниципальный);

пляж «Восточный берег», рядом с пансионатом ветеранов войны и труда на пересечении проспекта Давыдова – улицы Хохрякова, озеро Первое;

Ленинский

пляж «Новороссийский», улица Новороссийская (рядом с домом № 79), озеро Смолино (муниципальный);

пляж «Спортивный», улица Магнитогорская, озеро Смолино (муниципальный);

пляж «Солнечный берег», в районе дома № 701 по улице Хуторная, озеро Смолино;

пляж «Хуторная 84» в районе дома № 84 по улице Хуторная, озеро Смолино;

Советский

пляж «Смолинский», Смолино, переулок Дачный, 2А/2, озеро Смолино (муниципальный);

Пляж «Ясень», в районе дома № 11/1 по переулку Большой (АМЗ), Шершневское водохранилище;

Пляж ГК «Березка», улица Чапаева, 118, озеро Смолино;

Пляж ГК «Смолино парк», улица Чапаева, 114, озеро Смолино;

Пляж «Tanzania Relax Beach», улица Чапаева, 96-Б, озеро Смолино;

Центральный

пляж «Шершнёвский», улица Шершневский бор, 6/1, Шершневское водохранилище (муниципальный);

пляж «Белый парус», улица Центральная, 3в/1, (поселок Шершни) Шершневское водохранилище (муниципальный).

Еще на 3 пляжах – все они расположены в Центральном районе ГИМС по разным причинам купаться не разрешает. Тем не менее, там как и на вышеперечисленных территориях, должны обязательно находиться матросы спасатели.

Пляжи для отдыха без купания

пляж «Городской», улица Худякова, Шершневское водохранилище (муниципальный);

пляж «Каспийский берег», улица Центральная, 3-В/1, (поселок Шершни), Шершневское водохранилище;

Центр активного отдыха «Русские забавы», 1-й километр Западного шоссе на берегу Шершневского водохранилища.

Челябинск, Софья Артемьева

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