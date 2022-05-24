24 мая ожидаются следующие события – Челябинск

14:00 Челябинск – Открытие выставки «Удивительный мир джаза», приуроченной к 100-летию российского джаза и 90-летию джаза на Южном Урале, а также к XXI международному джазовому фестивалю «Какой удивительный мир» (ул. Кирова, у памятника добровольцам-танкистам)