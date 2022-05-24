24 мая ожидаются следующие события – Челябинск

24.05.2022, вторник
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10:00 Челябинск – Открытие «Ярмарки вакансий» для студентов с участием первого заместителя губернатора Челябинской области Ирины Гехт (Южно-Уральский государственный медицинский университет, второй учебный корпус, ул. Воровского, 64)
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11:00 Челябинск – Заседание комитета Законодательного собрания Челябинской области по строительной политике (ЗСО, ул. Кирова, 114, гербовый зал)
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14:00 Челябинск – Открытие выставки «Удивительный мир джаза», приуроченной к 100-летию российского джаза и 90-летию джаза на Южном Урале, а также к XXI международному джазовому фестивалю «Какой удивительный мир» (ул. Кирова, у памятника добровольцам-танкистам)
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14:00 Челябинск – День открытых дверей Южно-Уральской торгово-промышленной палаты (ЮУТПП, ул. Сони Кривой, 56, шестой этаж, актовый зал)
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17:00 Челябинск – Авторская экскурсия председателя регионального отделения Союза дизайнеров России Павла Писклакова по выставке «Самые красивые книги Германии 2018 & 2019» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, третий этаж, зал отдела электронных ресурсов)
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18:00 Челябинск – Областной праздник «День Славянской письменности и культуры», посвященный памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, в рамках Года культурного наследия народов России (Набережная р. Миасс у Государственного музея истории Южного Урала, ул. Труда, 100)
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