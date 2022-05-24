Челябинск и Магнитогорск вошли в пятерку городов с самым высоким ростом цен на новостройки

Челябинск и Магнитогорск вошли в пятерку российских городов с самым высоким ростом цен на новостройки. Исследование проводил портал «Мир квартир».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в апреле – мае в целом по стране средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке поднялась на 3,9%, средняя цена лота выросла на 3,2%.

Наиболее ощутимо «квадрат» подорожал в Рязани – на 12,6%. Челябинск с плюсом в 12,5% оказался на втором месте. Магнитогорск, где квадратный метр стал стоить на 11,7% дороже, – на пятом.

При этом Магнитогорск вошел и десятку городов с наибольшим ростом стоимости квартир: цена лота в городе подросла на 12%.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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