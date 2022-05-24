Отдых по-южноуральски: туристам нечем заняться

Около 2 тысяч туров в Челябинскую область было приобретено в минувшем году по программе туристического кешбэка.

Напомним, в прошлом году были открыты два окна продаж: весной (с 18 марта по 15 июня) и осенью (с 16 июня по 10 сентября). Отправиться в поездку можно было с 18 марта по 30 июня и с 1 октября по 24 декабря соответственно.

Как сообщили РИА «Новый День» в АНО «Агентство международного сотрудничества Челябинской области» со ссылкой на данные Ростуризма, общая стоимость туров в регион составила 378 млн рублей. Туристам в качестве кешбэка возвращено более 75 млн рублей.

В рамках первого окна продаж зафиксировано 913 бронирований туров (средняя длительность – 5 дней) на сумму 36 млн рублей и 8 тысяч 150 бронирований проживания в гостиницах или санаториях (средний период проживания – 6 дней) на 230 млн рублей.

Осенью и зимой количество участников программы увеличилось с 43 весной до 55, число туров, приобретенных участники программы, выросло до 1 тысячи 58 (на сумму 53,5 млн рублей), но бронирование в коллективных средствах размещения сократилось в 6 раз (1 тысяча 319 бронирований на 58,2 млн рублей).

По мнению заместителя директора по развитию туризма АНО Ирины Чирковой, это произошло по причине всплеска COVID-19 и необходимости получения сертификата о прививках.

«Вместе с тем, для бизнеса – это повод задуматься, как привлечь туристов в октябре-ноябре. Вполне вероятно, что потенциальному гостю важно понимать, чем он будет заниматься в загородном отеле в это время. Это значит, что нужны какие-то пакетные туры со spa-процедурами, детской анимацией, экскурсиями, событийными мероприятиями, активными вылазками на природу и так далее», – отметила Чиркова.

Напомним, очередной этап туристического кешбэка стартует 1 октября.

Челябинск, Софья Артемьева

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