Владимиру Ульянову, обвиненному во взяточничестве, отменили приговор

Челябинской областной суд отменил приговор экс-начальнику исправительной колонии №15 Владимиру Ульянову, признанному виновным во взяточничестве и превышении должностных полномочий.

Как уже сообщал «Новый День», в июне 2019 года Ульянов стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). По версии следствия, начальник ИК-15 получил от заключенных более 350 тысяч рублей за возможность пользования телефонами, свободно перемещаться по территории учреждения и другие послабления режима. Деньги он потратил на приобретение товарно-материальных ценностей для обеспечения деятельности учреждения.

В феврале текущего года суд приговорил экс-начальника колонии к 4,5 годам условного лишения свободы с испытательным сроком в течение 5 лет, штрафом в размере 400 тысяч рублей и запретом в течение 2 лет и 8 месяцев занимать должности на госслужбе.

Вердикт был обжалован: защита сочла его слишком суровым, обвинение – слишком мягким. Сегодня Челябинский областной суд приговор отменил в связи с рядом нарушений, допущенных в первой инстанции, и вернул дело на новое рассмотрение.



Челябинск, Софья Артемьева

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