Совет директоров ММК изменил решение по дивидендам

Совет директоров ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» рекомендует годовому общему собранию акционеров не выплачивать прибыль акционерам за четвертый квартал 2021 года. Это сообщение опубликовано на официальном сайте компании.

Напомним, в феврале совет директоров ММК рекомендовал направить на выплату дивидендов за четвертый квартал 2021 года 100% свободного денежного потока: прибыль на каждую обыкновенную акцию должна была составить 3,55 руб. Теперь это решение аннулировано.

Годовое общее собрание акционеров состоится 30 июня 2022 года в формате заочного голосования. В повестку дня включены следующие вопросы:



1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по результатам отчетного 2021 года;

2. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам отчетного 2021 года;

3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «ММК»;

4. Об утверждении аудитора ПАО «ММК»;

5. Об утверждении размера выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «ММК» вознаграждений и компенсаций.

Магнитогорск, Павел Зварзин

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