25 мая ожидаются следующие события – Челябинск

25.05.2022, среда
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09:00 Челябинск – Практикум, посвященный применению технологий информационного моделирования в строительной отрасли (Radisson Blu, ул. Труда, 179)
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10:00 Челябинск – День открытых дверей минцифры Челябинской области и подведомственных учреждений (ДЦ «Ньютон», iТерритория, , ул. Труда, 78, оф. 614)
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10:00 Челябинск – Открытие первого Всероссийского форума «Импортозамещение. Новые возможности» (Центр международной торговли, пр. Ленина, 35)
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11:00 Челябинск – Заседание комитета Законодательного собрания Челябинской области по законодательству (ЗСО, ул. Кирова, 114, каб. 504)
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11:00 Челябинск – Онлайн-пресс-конференция, посвященная продлению и расширению возможностей новой версии «дачной амнистии» (пресс-центр медиахолдинга «Гранада Пресс»)
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13:00 Челябинск – Заседание комитета Законодательного собрания Челябинской области по экономической политике (ЗСО, ул. Кирова, 114, гербовый зал)
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14:00 Челябинск – «Академическая тусовка» для студентов и ординаторов Южно-Уральского государственного медицинского университета с участием первого заместителя губернатора Челябинской области Ирины Гехт и и.о. министра здравоохранения Агаты Ткачевой (конгресс-холл «Малахит», ул. Труда, 153, зал «Изумруд»)
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14:00 Челябинск – Семинар из цикла «Цифровая крепость: 5 шагов к информационной безопасности» на тему «Жизнь в сетях: правила безопасности для социальных сетей» (ул. Лесопарковая, 5, корп. 2)
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16:00 Челябинск – Открытие выставки «Люблю тебя, Петра творенье...», посвященной 350-летию со дня рождения Петра l (выставочный зал Челябинского центра искусств, ул. Сони Кривой, 30)
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