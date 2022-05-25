На ММК повышают заработную плату

Руководство Магнитогорского металлургического комбината решило повысить заработную плату работникам.

Как сообщили в управлении информации и общественных связей ПАО «ММК», в соответствии с приказом генерального директора Павла Шиляева, с 1 июня 2022 года тарифные ставки и оклады работников компании вырастут на 10%.

Повышение коснется рабочих, руководителей, специалистов и служащих ПАО «ММК», а также работников, оплата труда которых производится по индивидуальным системам и контрактам. Индексация пройдёт в рамках утвержденной программы и с целью увеличения реального уровня заработной платы с учетом изменения стоимости фиксированного набора товаров и услуг.

«Организация оплаты труда на Магнитогорском металлургическом комбинате базируется на нормах Трудового кодекса РФ и федеральных законах, содержащих нормы трудового права. Также в основу оплаты труда заложены принципы, достигнутые в ходе подписания отраслевого тарифного соглашения по горно-металлургическому комплексу РФ и Коллективного договора ММК», – пояснили в компании.

«Несмотря на все трудности сегодняшнего момента наша компания стремится выплачивать конкурентную заработную плату, обеспечивающую работникам достойную жизнь. Действующая в ПАО «ММК» система оплаты труда и премирования охватывает всех сотрудников и направлена на достижение поставленных целей по безопасному производству качественной продукции», – отметил генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев.

Магнитогорск, Софья Артемьева

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