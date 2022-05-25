Бизнес Южного Урала меняет запад на восток

В новых экономических реалиях бизнесмены Челябинской области трансформируют логистические цепочки, ищут новых поставщиков и рынки сбыта. С начала года число предпринимателей региона, ведущих переговоры с зарубежными коллегами из стран Азии, увеличилось в 2,2 раза. Такие данные получили эксперты МегаФона на основе анализа обезличенной информации по международным звонкам.

Среди азиатских стран наибольший объем звонков зафиксирован с Китаем, Малазией и Индией. С начала года число переговоров с этими партнерами удвоилось.

Повышенный интерес у южноуральских компаний также вызывает Ближний Восток – активность по этому направлению увеличилась в 1,7 раза. Для установления деловых контактов на ближневосточном направлении предприниматели выбирают Турцию и ОАЭ. Как и в прошлом году, с этими странами идет активный обмен звонками. Пакистан, лидировавший в прошлом году, стал менее привлекательным у местного бизнеса.

Также интенсивные переговоры ведутся с представителями СНГ – число контактов с союзными странами выросло на 36%. Чаще всего бизнесмены общаются с Казахстаном, Белоруссией и Узбекистаном. С начала года количество абонентов, совершающих звонки в эти страны, увеличилось на 46%.

Согласно статистике голосовых вызовов, в сферу деловых интересов южноуральцев входит более 90 стран.

Челябинск, Павел Зварзин

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