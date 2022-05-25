В России частное лицо продает Boeing-737 – очень дорого

В России частное лицо выставило на продажу Boeing-737. Соответствующее объявление появилось на одной из популярных торговых интернет-площадок.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», лайнер не молод: выпущен в 2000 году, но в рабочем состоянии – продавец утверждает, что в Москву самолет прилетел своим ходом. Лайнер относится к узкофюзеляжным ближне-среднемагистральным пассажирским самолётам, вмещает около 150 человек.

Судя по размещенной фотографии, когда-то борт принадлежал оффшорной кипрской авиакомпании, разорившейся лет 15 назад. Видимо, тогда его и купил кто-то из россиян.

А теперь продает «из-за не надобнасти» (орфография автора объявления – прим. РИА «Новый День»). И хочет получить за самолет всего полмиллиарда рублей, или, исходя из сегодняшнего курса Центробанка, около 9 млн долларов США, что значительно превышает базовую и рыночную стоимость такого рода самолетов. Видимо, поэтому желающих купить лайнер пока не нашлось.

Москва, Игорь Юров

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