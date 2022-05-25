Этой весной россияне стали больше курить

Жители России стали больше курить.
Как сообщили РИА «Новый День» аналитики портала SuperJob, проводившие исследования, текущей весной 13% жителей страны начали «дымить» чаще. Аналогичная картина наблюдалась в разгар локдауна, в апреле 2020 года: тогда об усилении вредной привычки сообщали 14% респондентов.
Причем, курить стали больше не только те, кто считает себя убежденным курильщиком, но и те, кто планирует отказаться от пагубной привычки: первые употребляют в день в среднем по 15 сигарет, вторые – по 12. В обеих группах количество сигарет, выкуриваемых за день, увеличилось минимум на 2.
Челябинск, Ольга Арсентьева
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