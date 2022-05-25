В Челябинской области начинаются ЕГЭ

В южноуральских школах прозвенели «последние звонки».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в текущем году аттестат зрелости получат около 15 тысяч юных жителей области. Но сначала им предстоит сдать государственные экзамены.

Первый из них состоится уже завтра – выпускники будут сдавать предмет по выбору: географию, литературу или химию. Первый обязательный ЕГЭ – по русскому языку запланирован на 30 мая.

Кстати, по итогам досрочного этапа ЕГЭ, проходившего с 21 марта по 18 апреля, в области появились первый стобалльники – два по математике и один по русскому языку.

Челябинск, Софья Артемьева

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