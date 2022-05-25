Одна из авиакомпаний внезапно отменила полеты в Сочи

Авиаперевозчик «Ижавиа» сдвинул сроки полетов между Челябинском и Сочи.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», челябинцы, купившие билеты на рейс «Сочи – Челябинск» авиакомпании «Ижавиа», столкнулись с непредвиденными трудностями после того, как перевозчик отменил ближайшие рейсы.

Начать полеты компания планировала 30 мая. Далее они должны были выполняться раз в неделю (каждый понедельник) вплоть до 24 октября. Однако внезапно пассажиров, купивших билеты на рейс 30 мая, известили о его отмене. Также отменен перелет, запланированный на 6 июня. Деньги за билеты обещают вернуть в течение 3-5 дней. В наиболее неприятной ситуации оказались те, кто планировал вернуться рейсами «Ижавиа» из командировки или с отдыха. Как это часто бывает в подобных ситуациях, билеты на ближайшие рейсы у других перевозчиков тут же поднялись в цене.

По информации пресс-службы челябинского аэропорта, первые два полета перевозчик, действительно, отменил. Пока билеты продают на рейсы, начиная с 13 июня.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»