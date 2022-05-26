26 мая ожидаются следующие события – Челябинск

26.05.2022, четверг
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10:00 Челябинск – Второй день первого Всероссийского форума «Импортозамещение. Новые возможности» (Центр международной торговли, пр. Ленина, 35)
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10:30 Челябинск – Открытие двухдневного форума «Предпринимательство от А до Я», организованного Челябинским областным отделением «ОПОРЫ РОССИИ» и центр «Мой бизнес» (ул. Российская, 110, корп. 1)
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11:30 Челябинск – Награждение победителей областных конкурсов «Лучшая библиотека года», «Лучший библиотекарь года» и «Лучший библиотечный проект года» по итогам работы за прошедший год (Детская филармония, ул. Ворошилова, 6)
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14:30 Челябинск – Встреча министра культуры Челябинской области Алексея Бетехтина с участниками XXI Молодежных Дельфийских игр России (ДШИ №1, ул. Орджоникидзе, 29)
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18:00 Челябинск – Репетиция региональной программы делегации Челябинской области, которая будет представлена на фестивале «Российская студенческая весна» (Международный институт дизайна и сервиса, ул. Ворошилова, 12)
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18:30 Челябинск – Мастер-класс актера и хореографа театра, бизнес-тренера Андрея Заостровского «Психология отношений» (Камерный театр, ул. Цвиллинга, 15, второй этаж, вход через СТД)
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18:30 Челябинск – Симфонический оркестр Челябинской области представит премьеру симфонической сюиты «Ночь майя» мексиканского композитора Сильвестре Ревуэльтаса (дирижер Эдуардо Гарсиа Барриос, Мексика) (в 17:30 – пресс-подход к Эдуардо Гарсиа Барриосу, руководителю оркестра Адику Абдурахманову и музыкантам) (концертный зал им. С.С. Прокофьева, ул. Труда, 92А)
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