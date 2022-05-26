Южноуральским школьникам и студентам ускорят интернет на время ЕГЭ

В день начала ЕГЭ МегаФон увеличил скорость интернета для школьников и студентов. Абоненты смогут бесплатно воспользоваться новой опцией pre-5G, которая добавляет до 50% к обычной скорости мобильного интернета.

Школьники и студенты уже пользуются услугами МегаФона на специальных условиях – любой удобный тариф основной линейки #БезПереплат можно подключить со скидкой 20%. На ближайший месяц этим абонентам будет автоматически подключена новая опция pre-5G.

МегаФон первым среди российских телеком-операторов предложил новую модель формирования тарифов. Абоненты могут выбирать тариф, исходя не только из его наполнения (объем минут, смс и гигабайт), но и скорости мобильного интернета. Средняя скорость загрузки в сети МегаФона более чем на 50% превышает показатели ближайшего конкурента, подтверждают исследования компании Ookla по результатам замеров скорости российскими пользователями в приложении Speedtest. Опция pre-5G увеличивает скорость интернета еще до 50%. С новой опцией учащиеся школ и вузов смогут гораздо быстрее находить информацию и готовиться к экзаменам еще эффективнее.

«МегаФон предлагает абонентам самый быстрый мобильный интернет в России, сохраняя лидерство вот уже на протяжении пяти лет. Уникальный частотный диапазон и грамотное управление трафиком позволяют нам дополнительно ускорить интернет для тех, кому это действительно необходимо. В мае-июне школьники и студенты усиленно готовятся к ЕГЭ и летним сессиям в вузах, и мы рады поддержать их в этот сложный и ответственный период, предоставив доступ к самым современным технологиям», – отмечает Павел Тулубьев, коммерческий директор МегаФона.

В конце учебного года наблюдается рост интереса выпускников и преподавателей к сайтам, необходимым для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ. Такие выводы сделали специалисты МегаФона на основе анализа больших данных. Так в марте объем трафика на образовательных ресурсах превысил показатели сентября прошлого года на 38%, в апреле – на 18%, в мае эта тенденция сохраняется. Вероятно, школьники заранее сделали упор на онлайн-подготовке – за 2-3 месяца, а накануне экзаменов больше тренируются офлайн. Чаще всего ученики повторяют школьную программу и проходят пробные тесты при помощи смартфонов – в 84% случаев, на втором месте по популярности планшеты с показателем 7%, на третьей строчке USB-модемы – 6%.

В пресс-службе МегаФона отметили, что выпускники из Челябинской области усиленно включились в подготовительный процесс – регион вошел в 30-ку субъектов страны по активности на образовательных сайтах.

Челябинск, Софья Артемьева

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