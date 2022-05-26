В Челябинске коммунальщики хотят увеличить тариф на тепло в 1,5 раза

Коммунальщики запросили увеличение тарифа на теплоснабжение для одного из районов Челябинска в полтора раза.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», МУП «ЧКТС» направило в региональное министерство тарифного регулирования на установление суммы оплаты за тепло для части Металлургического района на уровне 2 тысяч 960 рублей за 1 гигакалорию, что на 48% превышает действующий тариф.

Речь идет о жилом массиве, расположенном севернее шоссе Металлургов: «Ежегодный объем полезного отпуска в зоне теплоснабжения 02 составляет 489,6 тыс гигакалорий, – пишет «Правда УрФО». – Следовательно МУП «ЧКТС» рассчитывает получить от населения дополнительно около 500 млн рублей». Если быть точным 544 млн.

Коммунальщики объясняют повышение тем, что тепловые сети в этом районе крайне изношены и требуют замены. И уверяют, что потребители дополнительной финансовой нагрузки не почувствуют, так как превышение предельного индекса роста платы за коммунальные услуги субсидируется региональным бюджетом. Однако предельный индекс в Челябинской области составляет 3,4%. И возможность того, что областные власти выделят МУПу полмиллиарда рублей, в текущих экономических условиях крайне мала.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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