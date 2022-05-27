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Пятница, 27 мая 2022, 05:37 мск

Новости Челябинск

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Спецпроекты

27 мая ожидаются следующие события – Челябинск

27.05.2022, пятница

  • 10:30 Челябинск – Областной конкурс бригад скорой помощи (парк-отель «Березка», ул. Чапаева, 118)

  • 18:00 Челябинск – Открытие выставки челябинских художников уличной волны «Имагология» (Дом архитектора, пр. Ленина, 41А)

  • 18:30 Челябинск – В Молодежном театре состоится премьера «Русское. Островский» (ул. Кирова, 116)

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