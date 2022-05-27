27 мая ожидаются следующие события – Челябинск

27.05.2022, пятница
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10:30 Челябинск – Областной конкурс бригад скорой помощи (парк-отель «Березка», ул. Чапаева, 118)
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18:00 Челябинск – Открытие выставки челябинских художников уличной волны «Имагология» (Дом архитектора, пр. Ленина, 41А)
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18:30 Челябинск – В Молодежном театре состоится премьера «Русское. Островский» (ул. Кирова, 116)
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