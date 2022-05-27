Фонд «Металлург» начал новую благотворительную программу для молодежи

«Молодежь – лидер перемен» – новая благотворительная программа с таким названием стартовала в апреле 2022 года в благотворительном фонде «Металлург».

Основная цель программы «Молодежь – лидер перемен» – создание условий для самореализации молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет, раскрытие их интеллектуального и творческого потенциала, а также формирование в них активной жизненной позиции.

В рамках программы предусмотрено несколько направлений работы. Одно из них – социально-психолого-педагогическое. Оно предполагает организацию занятий с молодыми отцами в центре «Материнство» БФ «Металлург» (проект «Школа папы»). Культурно-просветительское направление предусматривает организацию ознакомительных экскурсий и занятий по программам Магнитогорского института дополнительного образования. Кроме того, предполагается проведение экологических акций (проект «Чистые игры»).

В апреле для участников программы были проведены две ознакомительные экскурсии «Стальная эволюция» на Магнитогорский металлургический комбинат. Молодые люди смогли воочию увидеть металлургические процессы и оценить масштаб производства на ММК. Экскурсанты побывали на шестой доменной печи, были впечатлены не только историей строительства домны, но и ее размерами. Также гости получили незабываемые впечатления от увиденного процесса прокатки раскаленных металлических заготовок на площадке производства толстого листа (стан «5000»).

Кроме того, в Центре «Материнство» БФ «Металлург» начались курсы по направлению «Осознанное отцовство». На первом практическом занятии будущие папы обучались навыкам ухода за новорожденным, пробовали купать и пеленать малыша, обрабатывать ему ушки и пупочек. Молодые люди с интересом слушали лекцию, приняли активное участие в практическом занятии, задавали много вопросов, чувствовалась их заинтересованность в получении данных знаний и навыков.

В программе курса также запланированы занятия с перинатальным психологом Т. Минаевой; с кандидатами педагогических наук, доцентами кафедры социальной работы и психолого-педагогического образования Т. Безенковой и Г. Слепухиной. У каждого участника программы есть возможность получить индивидуальную консультацию психолога по вопросам укрепления внутрисемейных отношений, в том числе оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Организаторы программы «Молодежь – лидер перемен» БФ «Металлург» (основной благотворитель ПАО «ММК») убеждены, что с её реализацией станет намного больше ответственных родителей, успешных молодых специалистов и социально активных жителей города.

Магнитогорск, Софья Артемьева

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