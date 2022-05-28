28-30 мая ожидаются следующие события – Челябинск

28.05.2022, суббота
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10:00 Челябинск – Детские соревнования по спортивной гимнастике «Кубок Урала» (Спортивная школа олимпийского резерва №4, Свердловском пр., 84А/1)
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10:00 Челябинск – Областные соревнования по судомодельному спорту на открытой воде (Региональный центр технического творчества, ул. Черкасская, 1А)
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10:00 Челябинск – Турнир по мини-футболу среди молодежных национальных команд (стадион «Лидер», Копейское шоссе, 43А)
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11:00 Челябинск – Фестиваль народной культуры «Живые традиции», посвященный декоративно-прикладному искусству национальностей Челябинской области (Детская художественна школа искусств Челябинска, ул. 40-летия Октября, 21А)
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11:30 Челябинск – Бесплатный мастер-класс для детей по росписи имбирных пряников (Городской сад им. А.С. Пушкина)
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11:30 Челябинск – Детский культурно-спортивный фестиваль «Сабантуйная мозаика» (Городской сад им. А.С. Пушкина)
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14:00 Челябинск – Кураторская экскурсия искусствоведа и парфюмерного коллекционера Галии Малоушкиной в рамках выставки «Хронология чувств» (Музей изобразительных искусств, зал им. Е.В. Александрова, пл. Революции, 1А)
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17:30 Челябинск – Мастер-класс рукодельницы Софьи Чечушковой «Кружевоплетение на коклюшках» (Детская библиотека им. А.М. Горького, ул. Коммуны, 69)
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18:30 Челябинск – Премьера спектакля «Русское. Островский» (Молодежный театр, ул. Кирова, 116)
29.05.2022, воскресенье
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10:00 Челябинск – Второй день детских соревнований по спортивной гимнастике «Кубок Урала» (Спортивная школа олимпийского резерва №4, Свердловском пр., 84А/1)
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10:00 Челябинск – Второй день Областных соревнований по судомодельному спорту на открытой воде (пруд у Областного кардиоцентра, пр. Героя России Евгения Родионова, 2)
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12:15 Челябинск – «Дом-Аквариум» и библиотека №1 проведут литературно-образовательную встречу «Именины комара», посвященный Дню Лукерьи-комарницы (парк «Металлург» им. О.И. Тищенко, ул. 60-летия Октября, 11)
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17:00 Челябинск – Финальная церемония национальных детских проектов «Маленькие жемчужины-2022», «Маленькие батыры-2022», «Весенние цветы-2022», «Озорные батыры-2022» (Концертный зал им. С.С. Прокофьева, ул. Труда, 92А)
30.05.2022, понедельник
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10:00 Челябинск – Аппаратное совещание администрации города с участием главы Челябинска Натальи Котовой (пл. Революции, 2, 5 этаж)
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