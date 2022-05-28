Телец vs Козерог: в Челябинске составили рейтинг алиментщиков по знакам Зодиака

В Челябинске составили «звездный антирейтинг» должников по алиментам: в региональном управлении судебных приставов провели количественный анализ принадлежности алиментных должников Южного Урала к определенным знакам Зодиака.

Как сообщили РИА «Новый День» в УФССП по Челябинской области, оказалось, что большинство южноуральцев, обязанных принудительно выплачивать средства на содержание собственных детей, появились на свет весной и в первой половине лета.

Своеобразный антирекорд принадлежит рожденным под знаком Тельца – таковых в Челябинской области 1 тыс 871 человек.

На втором месте – алиментщики – Раки, их на Южном Урале 1854 человека. На третьей строчке антирейтинга расположились Близнецы с показателем 1 тыс 832 человека.

Далее идут Овны, Девы, Водолеи, Львы, Рыбы, Стрельцы.

Третью строчку снизу в «звездном антирейтинге» должников заняли Весы, предпоследнюю – Скорпионы. А самыми ответственными оказались Козероги – представителей этого знака в списке алиментщиков меньше всего (1 тыс 397 человек из более чем 20 тысяч должников).

«Данный антирейтинг не претендует на статус полноценного и серьезного социологического исследования, – поясняют в ведомстве. – С его помощью представители УФССП России по Челябинской области еще раз обращают внимание на необходимость воспитания в обществе атмосферы порицания людей, уклоняющихся от выплаты алиментов ­– и, напротив, одобрения тех граждан, которые, как бы не сложилась их личная жизнь, всегда держат в приоритете имущественные права своих несовершеннолетних детей. Вне зависимости от знака Зодиака».

Челябинск, Ольга Арсентьева

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