В Магнитогорске в промышленном водоеме утонул подросток

В Магнитогорске утонул 15-летний подросток.

Как сообщили РИА «Новый День» в поисково-спасательной службе Челябинской области, трагедия произошла 27 мая на техническом водоеме в районе ТЭЦ. Купаться здесь запрещено, но местных жителей это не всегда останавливает.

Вот и вчера в водоеме плескалась группа подростков. Один из них заметил, что приятель исчез из вида. На место вызвали спасателей, те обследовали более 1.% км береговой линии и прилегающей акватории, используя «кошки». Но тело пока не нашли.

В ПСС отмечают, что поиски затруднены сильным течением от водостоков, непредсказуемым рельефом дна водоема и его высокой захламленностью: под водой много свай, арматуры и промышленного мусора.

Магнитогорск, Ольга Арсентьева

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