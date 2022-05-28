В Челябинске подросток на легковушке влетел в дорожный патруль

В Челябинске подросток влетел в дорожный патруль.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, ДТП произошло накануне в 23:00 в Металлургическом районе. Патрульная машина ДПС (Skoda Octavia) двигалась по дороге с односторонним движением. Перед перекрестком с улицей Румянцева ему на встречу вылетела Daewoo Nexia. Автомобили столкнулись.

Водитель Nexia и его пассажиры разбежались. Однако находившегося за рулем нашли в течение 2 часов. Это оказался 16-летний подросток. Теперь ему и его родителям придется отвечать за нарушение статьи 12.7 (управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления) и 12.37 КоАП РФ (несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств). Максимальная сумма штрафа составит 15,5 тысяч рублей.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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